Rússia-Geórgia e Espanha-Eslováquia nos "quartos" do Europeu de futsal

Rússia e Espanha venceram este sábado os grupos C e D do Europeu de futsal, nos Países Baixos.

As seleções de futsal da Rússia e da Espanha venceram este sábado os grupos C e D do Europeu de futsal, nos Países Baixos, e defrontam nos quartos de final a Geórgia e a Eslováquia, respetivamente, segundos posicionados.

O grupo C fechou com a favorita Rússia a selar com o pleno de vitórias a passagem aos quartos de final, com um triunfo por 5-1 frente à Polónia, e a ser acompanhada pela estreante Eslováquia, segunda, com quatro, que surpreendeu por 5-3 a Croácia.

Em Amesterdão, apesar da boa réplica dos polacos, que terminaram na última posição do grupo, apenas com um ponto, a Rússia, que já tinha garantido o apuramento na ronda anterior, controlou o jogo, gerindo o esforço para a fase a eliminar.

Em Groningen, a Eslováquia fez história ao juntar-se às seleções estreantes da Finlândia e da Geórgia na passagem à fase a eliminar, com um triunfo convincente e justo por 5-3 frente à Croácia, que terminou em terceiro, com três pontos.

Também em Groningen, o grupo D selou com a Espanha a garantir a primeira posição, com sete pontos, com um triunfo sem margem para dúvidas por 8-0 sobre a Geórgia, segunda posicionada, com seis, que já tinha assegurada a qualificação na jornada anterior.

Em Amesterdão, o Azerbaijão venceu por 4-2 a Bósnia-Herzegovina e terminou no terceiro lugar do grupo D, com quatro pontos. A estreante seleção da Bósnia-Herzegovina terminou em quarto, sem pontos.

A Rússia, campeã em 1999 e apontada como uma das candidatas, vai defrontar nos quartos de final a Geórgia e a Espanha, que tem um recorde de sete títulos europeus, medirá forças com a Eslováquia.

A prova prossegue na segunda-feira com os encontros Portugal-Finlândia e Cazaquistão-Ucrânia, relativos à mesma fase.

O vencedor do jogo Portugal-Finlândia defrontará nas meias-finais o do encontro Espanha-Eslováquia e o do Cazaquistão-Ucrânia o do Rússia-Geórgia, em 04 de fevereiro, em Amesterdão.

Portugal defende o título da competição, que foi ganha sete vezes pela Espanha, duas pela Itália e uma pela Rússia.