Rússia e Croácia entram a vencer no Campeonato da Europa

Fotografia: Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Prova desenrola-se nos Países Baixos

As seleções da Rússia, com uma goleada frente à Eslováquia (7-1), e da Croácia, que bateu a Polónia (3-1), entraram no Europeu2022 de futsal a somar os três pontos no grupo C.

Em Amesterdão, a Rússia entrou a perder na partida frente a Eslováquia, devido a um golo de Kozar (03 minutos), mas a equipa deu a volta ao marcador e acabou por golear, com tentos de Antoshkin (10, 23 e 30), Sokolov (11 e 35), Milovanov (37) e Robinho (29), jogador que alinha no Benfica, tal como Chishkala, também titular nos russos.

No mesmo local, a Croácia superiorizou-se à Polónia com golos de Horvat (08 minutos), Sekulic (14) e Jelovcic (18), com Holy (14) a anotar o único tento dos polacos.

Com estes resultados, a Rússia e a Croácia, que se defrontam na próxima jornada, lideram o grupo com três pontos, enquanto Polónia e Eslováquia ainda não pontuaram.

O Europeu2022 disputa-se até ao dia 06 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo em Amesterdão.