Rússia é a primeira apurada para os quartos de final do Europeu de futsal

A Rússia é a primeira seleção qualificada para os quartos de final do Euro'2022 de futsal, depois de esta terça-feira ter goleado por 4-0 a Croácia e ter beneficiado do empate entre Polónia e Eslováquia, na segunda jornada.

Os russos, campeões europeus em 1999, tinham atropelado os eslovacos (7-1) na primeira ronda do grupo e agora voltaram a não dar qualquer hipótese aos croatas, em Amesterdão, construindo o resultado com golos de Antoshkin (3 e 26 minutos), Paulinho (12') e do benfiquista Chishkala (20').

Com uma jornada por disputar, a formação de leste soma seis pontos e não só carimbou já a passagem aos quartos de final, como garantiu o primeiro lugar do grupo C, uma vez que tem vantagem no confronto direto com a Croácia, segunda colocada, com três pontos, e já não pode sequer ser alcançada pelas outras duas seleções da poule.

Isto porque Polónia e Eslováquia empataram esta terça-feira 2-2, também em Amesterdão, e somam ambas um ponto. Kriezel (sete minutos) e Holy (33) assinaram os tentos dos polacos, enquanto Sevcik (25) e Drahovsky (28) faturaram para os eslovacos.

Na quarta-feira, disputam-se os jogos da segunda jornada do grupo D, ambos em Groningen, com a Espanha, recordista de troféus (sete) e vice-campeã, a defrontar o Azerbaijão e a Geórgia a jogar diante da Bósnia-Herzegovina.