Rui Costa: "A vossa ambição é um exemplo para o desporto feminino"

A festa das jogadoras do Benfica

Mensagem do presidente do Benfica após a equipa feminina de futsal ter conquistado mais uma Supertaça.

O Benfica conquistou este domingo pela sétima vez a Supertaça feminina de futsal, ao bater na final, disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, o Nun'Álvares por 4-3, no desempate por penáltis. Rui Costa, presidente do clube da Luz, destacou a ambição das jogadoras.

"É com enorme satisfação que dou os parabéns à nossa equipa feminina de futsal pela conquista da 7.ª Supertaça. Num grande espetáculo para a modalidade, a vitória foi inteiramente justa pelo que fizeram em campo, embora a decisão para encontrar o vencedor tenha acontecido através da marcação de grandes penalidades", pode ler-se numa mensagem divulgada pelo Benfica.

"Quero felicitar todas as atletas, a equipa técnica e o staff por este início de época oficial. A vossa ambição é um exemplo para o desporto feminino em Portugal. Os benfiquistas, especialmente os que estiveram presentes nas bancadas em Matosinhos, certamente estarão orgulhosos desta Supertaça", concluiu.

Numa partida muito equilibrada, embora com ligeiro ascendente benfiquista, as encarnadas, campeãs nacionais, adiantaram-se por Fifó, aos sete minutos, mas o Nun´Alvares, vencedor da Taça de Portugal na época passada, igualou ainda na primeira parte, por Balona, aos 16.

O resultado manteve-se igualado até final do tempo regulamentar e prolongamento, tendo o Benfica se superiorizado nos penáltis por 4-3.