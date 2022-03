Rudi está feliz em Braga: "Estou deliciado com a vossa francesinha"

Rudi, 26 anos, chegou em janeiro ao Braga e já leva quatro golos em seis partidas. Ajudar a colocar o clube entre os melhores é o desejo do brasileiro nesta primeira aventura na Europa

A cumprir a primeira temporada em Portugal, Rudi, 26 anos, chegou ao Minho em janeiro para vestir a camisola do Braga e tem dado dores de cabeça aos adversários e sorrisos aos arsenalistas.

O poder de finalização é o maior trunfo do ala, que assinou um hat trick na última jornada da Liga Placard. Vir para Portugal era um "desejo de miúdo" e já se apaixonou pelo país e... pela francesinha.

O brasileiro marcou quatro golos em seis jornadas, num sinal que a adaptação está a correr bem. Na jornada passada, o ala rubricou um hat trick na vitória bracarense perante o Candoso (6-1) e foi eleito a figura da partida.

"Fomos resilientes e soubemos perceber os momentos do jogo. Fico muito feliz por marcar e ajudar a equipa. Estamos a evoluir, aos poucos vamos acertando. Estas duas vitórias foram importantes para o grupo e estamos motivados para o que aí vem", assume.

O clube já lhe era familiar porque acompanhava a Liga Placard, mas entre ver à distância, jogar e vingar... A língua ajudou e suavizou a troca: para trás ficou o seio familiar, pelo que rumar ao outro lado do Atlântico exigiu coragem e muito querer.

"Acompanhava muito a liga portuguesa, porque é uma das melhores do mundo. Deixei tudo para trás para seguir o meu sonho e ajudar a minha família. Eles estão sempre comigo", conta.

Chegado a Portugal, Rudi começou a viver o sonho e a primeira impressão deixada pelo novo clube e pela cidade não podia ter sido melhor. "O Braga é um clube com uma mentalidade vencedora, as pessoas são fantásticas e a cidade é incrível. Quando recebi a proposta do clube, não quis ouvir mais nada e aceitei logo. Aqui faz um pouco mais de frio do que no Brasil, mas nada que um casaco não resolva. E a gastronomia é excelente. Estou deliciado com a vossa francesinha", revela Rudi a O JOGO.

Joel Rocha exige golos

Uma das armas de Rudi é o poder de finalização e a força física, virtudes que o treinador arsenalista, Joel Rocha, pretende capitalizar ao máximo. "O míster pede-me para finalizar e marcar golos", conta, acrescentando não ter "medo de rematar". "Ele insiste muito comigo e estou a evoluir bastante", agradece.

CR7, Taynan e Dyego geniais

Quisemos saber quais os ídolos e referências de Rudi no desporto, mesmo tendo a sensação que sabíamos onde a conversa ia parar. Tal e qual... "No desporto, em geral, aprecio muito o Cristiano Ronaldo. Ele é um atleta nato e tem uma mentalidade monstruosa".

Mas calma, CR7 partilha o trono com dois futsalistas. "No futsal, tenho duas grandes referências. Adoro o Taynan, que já jogou e foi muito feliz no Sporting. É a minha grande inspiração, até porque somos da mesma terra. É absolutamente genial na quadra e identifico-me muito com ele. Também gosto muito do Dyego, que tem feito grandes épocas no Barcelona e é um dos melhores da liga espanhola", conta.

O ala não esconde a ambição e só pensa em vencer títulos pelo Braga, pretendendo colocar o nome do clube entre os melhores. "Vim para triunfar e ganhar títulos. Precisava de um novo desafio. O clube e a cidade merecem e temos todas as condições para atingir o sucesso. A estrutura é muito profissional e o plantel tem muita qualidade. Unidos, vamos fazer coisas bonitas e dar alegrias aos adeptos e a Braga", remata Rudi.