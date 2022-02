Rocha, antigo pivô do Sporting, reforça Benfica

Redação com Lusa

O Benfica anunciou hoje a contratação do pivô brasileiro Vinícius Rocha para equipa de futsal, numa cerimónia de apresentação que decorreu no Pavilhão nº2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

O pivô brasileiro de 26 anos representava o Carlos Barbosa, do seu país, e ficará ligado às águias nas próximas duas temporadas e meia.

Nas primeiras palavras como novo jogador do Benfica, minutos antes de realizar o primeiro treino junto dos novos companheiros, Rocha, como é conhecido no futsal a nível internacional, confessou não estar à espera de regressar a Portugal tão cedo e logo numa oportunidade tão prestigiante.

"Tive uma proposta para voltar ao Brasil, por razões familiares, e foi por acaso que no final do ano o Benfica entrou em contacto comigo, perguntou se eu tinha interesse e obviamente não tive como recusar um clube tão grande como este é," elogiou o futsalista.

Rocha regressa, assim, ao futsal português, no qual se notabilizou ao serviço do Sporting, tendo apontado 63 golos oficiais em duas épocas e meia.

"Um pivô vive de golos e vim para conquistar títulos e, se Deus quiser, sair vitorioso," completou, ambicioso.

Enquanto esteve no Sporting, o internacional brasileiro conquistou todos os títulos nacionais, para além de duas Liga dos Campeões, tendo também títulos no Brasil.