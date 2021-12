Robinho e o dérbi com o Sporting: "Estamos preparados para vencer sem desculpas"

Conferência de antevisão de Robinho, ala do Benfica, esta terça-feira, na véspera do 120.º dérbi com o Sporting, da Supertaça de futsal, na quarta-feira, às 19h00, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Desafio: "Temos trabalhado forte para conquistar os objetivos traçados esta época. O Sporting é um adversário forte, que surge num bom momento, mas estamos cá para dar a volta e conseguir a vitória, que seria importante para o momento do Benfica. Apesar de não estarmos em primeiro no campeonato, conseguimos o apuramento para a final four da Champions."

Calendário: "Tivemos um início difícil, com a transição de treinador, mas fomos conseguindo entender as suas ideias aos poucos. Ainda não estamos 100% adaptados, mas estamos a 80% ou 90%. O calendário tem sido muito difícil, mas estamos preparados para vencer sem desculpas, porque é a nossa mentalidade."