Ricardinho revela o sonho que ficou por cumprir ao serviço da Seleção

Ricardinho despediu-se esta quinta-feira da seleção portuguesa de futsal, no particular com a Bélgica, em Gondomar. Declarações ao Canal 11.

A despedida: "Foi um dia com muitas emoções. Ser recebido assim em casa, não há palavras. Sou uma pessoa cheia de sorte. Estar há tanto tempo sem treinar, sem jogar e ser recebido assim pelos meus companheiros e marcar um golo... Faltou a vitória, mas hoje foi um dia de festa, resultado é o menos importante."

Acabar em casa: "A minha primeira grande competição pela Seleção foi aqui em Gondomar, fui recebido assim. Agora despedi-me da mesma forma e não há palavras. O carinho sentiu-se a cada minuto. Tenho de me sentir orgulhoso por todo o trajeto que fiz pela Seleção. Temos presente e futuro com esta equipa."

Um sonho por concretizar: "Havia dois troféus que me faltavam: o primeiro entrar com os meus filhos no terreno de jogo, o segundo era jogar os Jogos Olímpicos. Só consegui um deles. Para que o outro se concretizasse, é preciso que haja um Mundial de futsal feminino. Quero deixar uma mensagem. Sou embaixador do futsal pela FPF e tudo farei em conjunto o presidente para que as meninas tenham esse Mundial e que olhem para o futsal com o devido valor. Já que não vou conseguir jogar os Jogos Olímpicos, pelo menos que de fora saiba que aportei alguma coisa."