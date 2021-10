Ricardinho recebe medalha em França: "Grande orgulho para a nossa cidade"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O ACCS Paris foi campeão de França, contudo, devido a incumprimentos financeiros, foi relegado para a segunda divisão.

Ricardinho, eleito o melhor jogador do Mundial de futsal02021, que Portugal ganhou pela primeira vez, recebeu a medalha da comuna francesa de Asnièrs-sur-Seine, onde compete.

"Entreguei hoje à noite a medalha da cidade ao campeão mundial de futsal Ricardinho. É um grande orgulho para a nossa cidade", publicou o autarca da comuna de Asnières-sur-Seine, situada nos subúrbios de Paris.

Na publicação, com várias fotos do momento, é possível ver uma camisola do capitão de Portugal entregue ao governante, bem como outros colegas da sua equipa e crianças.

Apesar disso, a equipa vai manter-se na Liga dos Campeões, na qual defrontará o Sporting no grupo 2 da ronda principal.