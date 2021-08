Ricardinho no Braga? Valores envolvidos arrefeceram negócio

Braga oficializou a contratação do pivô brasileiro, que brilhou no Benfica. Acordo com o mágico complica-se devido aos valores envolvidos

Elisandro já está em Braga, mas o sonho Ricardinho encontra-se mais longe de poder ser concretizado. Mas vamos por partes. Os minhotos oficializaram, ontem, a contratação do pivô brasileiro, naturalizado georgiano em novembro de 2020 [ver caixa] e que em Portugal tinha brilhado no Benfica, em 2016/17. Aliás, as águias foram precisamente a primeira experiência na Europa do goleador. Veio com créditos de artilheiro e confirmou-os: 34 golos em 33 partidas, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça e demonstrou uma tamanha facilidade de concretização que na época seguinte o levou a dar o salto para o Inter Movistar (Espanha). Ao lado de Ricardinho, ganhou dois campeonatos, uma Supertaça e uma Liga dos Campeões.