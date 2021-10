Ricardinho não confirma presença no próximo Europeu: "Notícia será dada dentro de duas semanas"

Redação com Lusa

Craque português foi homenageado na Câmara Municipal de Gondomar

O capitão da seleção nacional e campeão do mundo de futsal, Ricardinho, adiou a decisão sobre participar no próximo Campeonato Europeu da modalidade para daqui a duas semanas, num dia em que foi homenageado pela Câmara Municipal de Gondomar.

"Essa notícia vai ser dada dentro de duas semanas, preferia não estar a falar já sobre esse assunto porque é ainda um tema muito sensível. Durante esse tempo vai haver uma mistura grande de ideias, dúvidas e certezas e tenho que entender o corpo", afirmou o ala de 36 anos, acrescentando que vai falar com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) porque quer "estar na seleção sendo útil e não ser apenas mais um atleta", já que o "nome não joga".

Numa cerimónia com cerca de uma centena de pessoas na assistência, Ricardinho subiu ao palco emocionado para receber Medalha de Honra do Município e agradeceu à família e aos dois primeiros treinadores - o de futebol e de futsal -, entregando ao seu pai a medalha de ouro conquistada na Lituânia no dia 3 de outubro.