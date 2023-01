Ricardinho gostava de ver a Kings League em Portugal: "Vai ser uma bomba"

Jogador de futsal pediu, contudo, calma para o entusiasmo e afirmou que ainda não será na segunda jornada que vai participar na prova criada por Piqué e Ibai Llanos. Quer estudar a competição e tentar levá-la para Portugal

Ricardinho, lenda do futsal que atualmente joga na Indonésia, afirmou na terça-feira que decidiu jogar na Kings League e a informação, publicada em O JOGO, gerou imediatamente alvoroço nas redes sociais.

Já há equipas que se perfilam para acolher o português na competição criada por Piqué e o streamer Ibai Llanos, mas dado estar ainda a competir bem longe, Ricardinho pediu calma, pois a sua estreia ainda não será na segunda jornada da prova.

"O que já armámos! Ainda não decidi em que equipa. Ainda treino mais para estar em forma. A Kings League é um evento top, vai ser uma bomba. Este vai ser o meu último ano a jogar futsal, ao mais alto nível. Vou jogar na Kings League sim ou sim. Mas calma, ainda não vou jogar na segunda jornada. Gostei muito do torneio e quero muito participar. Tenho muita vontade, imaginem se não estou motivado", afirmou Ricardinho esta quarta-feira num direto na sua conta de Twitch que contou com imensos adeptos espanhóis interessados na entrada do jogador na Kings League.

"Vou tentar ir a vários jogos e não só a um. Não esperava que quase todas as equipas me convidassem. Já começaram a dizer parvoíces, que ia deixar o futsal, mas não é verdade. A coisa ficou muito séria e é verdade que há a possibilidade de jogar este ano a Kings League, e não só um jogo. Não quero ir por ir. Quero ir porque me apetece. Há muita gente por trás que sabem ver o desporto, as cartas... Posso dizer que vou, não sei ainda quando. Jogar na do Kun [Aguero?] Não, ele consegues muita gente, vamos jogar contra ele", acrescentou.

"A ideia será este ano combinar uma data para ir jogar a Kings League, para conhecer o projeto, entrar no projeto, quem sabe ter eu um dia uma equipa e quem sabe tentar trazer o projeto para Portugal. Quero ver como funciona. Seria uma coisa top. Tem coisas que podem ajudar o futsal", concluiu.