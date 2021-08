Ricardinho: "Equipas? Foi uma decisão inteligente do staff técnico"

Redação com Lusa

Declarações de Ricardinho, capitão da seleção, após o jogo Portugal - Costa Rica (5-0), quinto encontro de preparação da seleção portuguesa para o campeonato do Mundo de futsal, disputado em Viseu.

Mundial: "Estamos a preparar-nos para o que sabemos que vamos encontrar no Mundial, com três jogos na primeira fase que serão certamente muito difíceis, nos quais vamos encontrar uma seleção menos experiente, como é a das Ilhas Salomão, também uma equipa muito aguerrida como vai ser Marrocos, que tem qualidade individual, e este estágio tem servido para trabalhar contra seleções com essas características."

Equipas que a seleção enfrenta na preparação: "Foi uma decisão inteligente do staff técnico da federação ter escolhido estas equipas".