Ricardinho e a conquista da finalíssima: "Vou-lhes dar calduços para ficarem alerta"

Declarações do antigo internacional português de futsal, Ricardinho, na Gala Quinas de Ouro, organizada pela Federação Portuguesa de Futsal

Conquista da finalíssima: "Mandei mensagem a todos ou a quase todos, inclusive no nosso grupo de campeões da Europa, que foi a primeira grande conquista, e falei com o Pedro Dias e o míster Brás, porque também acho que são pessoas importantes neste projeto. Hoje vou poder estar com os meus companheiros, poder dar uns calduços para eles ficarem em alerta, porque é bom conquistar, mas temos de estar sempre a lembrar constantemente que é bom continuar com esse sabor de boca que é o de vencer".

Vitória no Mundial: "Passei uma temporada muito atribulada por várias questões: problemas no clube onde estava, pela lesão, que obrigou a estar cinco meses a recuperar, e saber que era o meu último mundial. Era a minha última bala na Seleção e queria muito aproveitar, queria muito dar o meu máximo, como sempre dei, sabendo que era a última vez. Terminar desta maneira foi muito especial, foi fantástico, foi algo que me fez dar o passo que queria dar, que era chegar-me ao lado para que os jovens pudessem brilhar, como fizeram agora na finalíssima. Por isso, estou ainda mais satisfeito e orgulhoso da minha decisão".