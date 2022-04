Ricardinho despede-se da seleção de futsal com lotação esgotada em Gondomar

Jogo com a Bélgica agendado para a próxima quinta-feira.

O jogo particular entre as seleções de futsal de Portugal e Bélgica, que se disputa na quinta-feira, em Gondomar, e marcará a despedida internacional de Ricardinho, já tem lotação esgotada, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial da FPF na Internet, o pavilhão multiusos de Gondomar, que tem capacidade para 2.700 espectadores, terá "uma forte presença de público para vivenciar e partilhar as emoções do último jogo de Ricardinho de quinas ao peito, com início às 21h30.

Ricardinho, de 36 anos, anunciou em novembro de 2021 que iria abandonar a seleção portuguesa, pela qual se estreou em 2003 e disputou 187 jogos, tendo como maiores conquistas o título mundial, no ano passado, e europeu, em 2018.

"Será um dia especial, vou ter a possibilidade de me despedir onde tudo começou, onde joguei o primeiro Europeu, na minha casa e com os meus. Acima de tudo, com o grande desejo que sempre tive: entrar em campo com os meus filhos, num jogo da Seleção Nacional. Eternamente grato por todo o carinho", disse o jogador, citado pela FPF, na semana passada.

Ricardinho foi seis vezes designado melhor jogador mundial (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), tendo representado Portugal em cinco Europeus (21 jogos no total e 22 golos marcados) e quatro Mundiais (23 jogos e 22 golos).