Ricardinho, craque do futsal, anuncia o próximo clube na carreira

Ricardinho vai alinhar ao serviço do Pendekar United, da Indonésia.

Depois de ter confirmado a saída do ACCS, emblema francês que representou durante duas temporadas, Ricardinho anunciou a mudança para o Pendekar United, da Indonésia. O internacional português, de 36 anos, considerado o melhor futsalista do mundo por seis vezes, vai, assim, ter uma nova experiência na carreira com duração de três meses, tal como escreveu nas redes sociais.

"Nova aventura! Cheguei a acordo com o meu novo clube e será, sem dúvida, mais uma grande aventura num país diferente. Um projeto com ambição, num país que amam o futsal e que vou com muita vontade de ajudar o clube e a equipa a conseguir algo único e inédito", começou por escrever Ricardinho que complementou com a duração do contrato. "Será somente um acordo de três meses e terminar a temporada e depois decidiremos se continuamos ou não. Que seja uma grande desafio", completou.

Ricardinho, 36 anos, representou ainda Inter Movistar (Espanha), Nagoya Oceans (Japão)e Benfica. Pela seleção, recorde-se, conquistou um Europeu e um Mundial.