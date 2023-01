Ricardinho com novo projeto: "Quero muito experimentar esta bendita loucura!"

Ex-jogador de futsal vai entrar na Kings League, criada por Piqué e o streamer Ibai Llanos

Ricardinho, glória do futsal português e mundial, está prestes a entrar na Kings League: "Está decidido, vou jogar na Kings league... Futuramente anuncio quando e em que equipa! Quero muito experimentar esta bendita loucura!"

A Kings League é uma competição criada por Piqué e o streamer espanhol Ibai Llanos, tem página na rede Twitch, e tem equipas presididas por figuras como Casillas e Aguero, e ex-jogadores como Chicharito, Capdevila, Verdu, Sergio Garcia, Tamudo, Jonathan Soriano e Alberto Bueno a jogar, alguns apenas em participações esporádicas.

É uma espécie de futebol de sete com plantéis de 12 jogadores (dez foram escolhidos num "draft"), com algumas regras diferentes. E até tem VAR (cada equipa pode solocitar uma vez por jogo). Os penáltis começam com o jogador na linha intermédia e com cinco segundos para marcar. E o jogo começa com uma carta de ouro que os treinadores escolhem antes do jogo para usar quando entenderem, que pode dar um penálti, tirar um adversário de campo durante dois minutos, um golo contar a dobrar, entre outras coisas: na primeira jornada Casillas escolheu um penálti perto do fim, com o jogo em 3-2, mas Aguero, do adversário, lançou a carta que rouba a carta do oponente e ficou ele com o penálti, vencendo por 4-2.

Na primeira jornada houve 800 mil espetadores no canal oficial da prova, mas cada equipa transmite também o jogo nos seus canais.