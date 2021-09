Ricardinho aponta: "Temos de ser mais equipa, mais fortes nos duelos"

Ricardinho com Jorge Braz, selecionador português de futsal

Redação com Lusa

Declarações após o triunfo da seleção portuguesa de futsal frente ao Paraguai.

Ricardinho, grande figura da seleção portuguesa de futsal, comentou o triunfo contra o Paraguai, num jogo de preparação para o Mundial.

"Já foi um jogo mais parecido aos que vamos ter no Mundial, muito físico, equipas muito pressionantes. Temos de ser mais equipa, sermos mais fortes nos duelos. Ganhámos, mas há ainda por onde crescer", afirmou.

"Fisicamente melhores, mas precisamos de estar mais soltos quando tivermos posse de bola. O Mundial vai ser muito difícil e nós estamos a preparar-nos para estarmos ao nosso melhor nível", disse ainda Ricardinho.

A estreia de Portugal no Mundial acontece a 13 de setembro, frente à Tailândia, em jogo da primeira jornada do grupo C. A competição terá lugar na Lituânia.