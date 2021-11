Ricardinho anuncia saída da seleção: "Esta história termina da melhor forma"

Declarações de Ricardinho em conferência de Imprensa, esta terça-feira com a presença de Fernando Gomes e Jorge Braz.

O internacional português Ricardinho anunciou esta terça-feira o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

"Hoje vim anunciar o final de um ciclo, apesar de me custar muito. Foi sem dúvida uma caminhada incrível, inesquecível. Começar a olhar para trás e lembrar que comecei com 16 anos em Rio Maior. Sabia que iria estar com os melhores, na seleção, mas não sabia que o caminho ia ser tão perfeito. Com altos e baixos, como tudo na vida, posso salientar a perda do Europeu da Hungria, nessa altura a pensar para mim que podia ter sido uma oportunidade perdida. Parece que foi somente o abrir de uma porta para o que é a conquista. Com aquela caminhada brilhante na Eslovénia conseguimos tocar o céu, um marco fenomenal para a nossa seleção. Mas Deus tinha algo ainda mais bonito e grandioso para nós e para mim. Depois de ter passado dois dos piores anos, desportivamente falando, com a saída triste de Espanha, com a covid-19, com o projeto meio falhado em França, uma aposta pessoal, ter uma das lesões mais graves que se pode ter no desporto, sabendo que tinha apenas mais um bala no cartuxo para disparar: o Mundial da Lituânia", lembrou o craque.

"Quando foi o último jogo do apuramento, na Póvoa de Varzim, contra Itália, também me caíram as lágrimas. Dependendo do desfecho, possivelmente iria ser o meu último jogo pela seleção. Graças a deus, com trabalho, dedicação, a crença do mister, conseguimos a qualificação. Depois desta lesão, tinha dito e tinha marcado essa linha, esta etapa. O Mundial iria ser a minha última competição, fosse qual fosse o desfecho. Por vários anos de dedicação, por momentos difíceis, mas principalmente pelo desgaste destes dois anos. Toda a gente viu a minha dedicação nesta caminhada, depois da lesão. Felizmente acho que esta história e esta página termina da melhor forma. Europeu, Mundial e vários títulos individuais que espero que os meus companheiros mantenham no futuro. Venho aqui dizer, com muita pena minha, que vou dizer um até já à Seleção Nacional, que é a decisão mais difícil que estou a tomar na minha carreira, mas que acho que é hora de dar lugar aos mais jovens e que sinto que tudo o que tinha para dar a seleção dei desde os meus 16 anos até hoje. Espero que entendam as minhas palavras, o meu sentimento e a minha decisão. Sou orgulhosamente português, vou continuar a ser e a apoiar os meus companheiros e a modalidade a crescer sempre", completou.

Ricardinho, de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das quinas, pela qual se estreou em junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas "águias" e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.