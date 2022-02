Representantes de Trás-os-Montes felicitam "conterrâneo" Jorge Braz: "Mais uma página de ouro"

Jorge Braz não esqueceu as raízes durante a celebração do bicampeonato europeu

Redação com Lusa

Selecionador, natural da região nortenha do país, foi alvo de palavras elogiosas por parte de edilidades transmontanas por ter conduzido Portugal a mais um título no Campeonato da Europa

Os municípios de Valpaços e Chaves, bem como o Desportivo de Chaves, da Liga SABSEG, enalteceram o trabalho do "conterrâneo" Jorge Braz ao felicitar a Seleção Nacional de futsal pelo bicampeonato europeu, conquistado nos Países Baixos.

"É com muito orgulho que o Município de Valpaços felicita toda a equipa da seleção portuguesa de futsal, em especial ao nosso conterrâneo e selecionador Jorge Braz, pela conquista do título no campeonato europeu de futsal 2022", pode ler-se na mensagem da autarquia.

Já a Câmara Municipal de Chaves salientou o papel "absolutamente transcendente levado a cabo por Jorge Braz" e restante equipa técnica nesta conquista.

"O Município de Chaves congratula a Federação Portuguesa de Futebol pela conquista do campeonato da Europa, pela segunda vez consecutiva, e enaltece o papel absolutamente transcendente levado a cabo pelos treinadores com raízes em Chaves, Jorge Braz, Pedro Palas e Emídio Rodrigues, que contribuíram para mais uma página de ouro da história do desporto português", lê-se.

Também o Desportivo de Chaves enalteceu o desempenho dos "filhos da terra", "antigos atletas da formação".

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD felicitam a Seleção de Portugal pela conquista do campeonato da Europa de Futsal. Uma saudação especial para o selecionador Jorge Braz, antigo jogador do Desportivo de Chaves, e para os transmontanos Pedro Palas e Emídio Rodrigues, também eles antigos atletas da nossa formação, que integram a equipa técnica da Nossa Seleção. Parabéns Portugal", escreveram nas redes sociais.

A Seleção Nacional revalidou, este domingo, o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram a reviravolta lusa, iniciada ainda na primeira parte, aos 19, por Tomás Paçó, depois de a Rússia, que só venceu uma das sete finais que disputou, se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.

A equipa das "quinas" arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.