Recorde em Portugal: mais de 12 mil jogadoras de futebol e futsal estão federadas

Em comparação com 2020, houve um aumento de inscrições de 5,7 por cento. Para Mónica Jorge, diretora da FPF, este crescimento deve-se, também, ao compromisso das entidades

Os dados comprovam o fenómeno: o futebol e o futsal feminino em Portugal estão a crescer rapidamente. Atualmente, são mais de 12 mil jogadoras de futebol e futsal inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, mais concretamente 7 773 no futebol e 4 232 no futsal, o que perfaz um total de 12 005 praticantes femininas em Portugal. Um número que quase duplicou desde 2011.

O balanço foi feito a 31 de março de 2022, e o número recorde representa um crescimento de cerca de 5,7 por cento em relação a período homólogo de 2020. A evolução é ainda mais notória se comparada com a temporada de 2011/12, numa subida de 95,9 por cento.

Relativamente às idades das praticantes federadas, 7965 pertencem aos escalões de formação e 4 040 integram as competições seniores, o que representa um acréscimo de 16,1 por cento neste último escalão face a igual período de 2020.

Para Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol, estes números são reflexo "do compromisso que tanto os clubes como as associações de futebol assumiram com a Federação Portuguesa de Futebol no processo de certificação, levando a uma melhoria em quantidade e em qualidade das instalações desportivas para a prática feminina, o que atrai mais jogadoras".

A dirigente federativa frisou a importância do "aumento das ofertas de competições de formação" e deixou uma garantia. "Se continuarmos com este trabalho triangular podemos atingir nos próximos anos a marca das 20 mil praticantes, que é o nosso objetivo", rematou Mónica Jorge.