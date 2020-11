Rafa Stocker, uma das figuras do Viseu 2001: "O meu sonho é jogar na seleção brasileira"

O brasileiro Rafa Stocker chegou a Viseu esta temporada, mas já é uma das figuras da equipa pelos golos que marca. Depois de várias experiência no Brasil, o pivô admite que agora está "muito feliz"

Tem apenas 23 anos, mas em agosto decidiu embarcar para Portugal atrás de um sonho de miúdo: jogar na Europa. Esta é a história de Rafa Stocker, o pivô brasileiro que é um dos reforços do Viseu 2001 para a presente temporada.

Começou a jogar futsal com 12 anos na cidade de Paraná e contou sempre com o apoio da família para se tornar profissional na modalidade que tanto o apaixona. "Os meus pais foram fundamentais para conseguir dedicar-me totalmente ao futsal, por toda a ajuda que me deram ao longo da minha carreira que me permitiu chegar até aqui e tornar-me profissional", começou por dizer o pivô.

Depois de passar por vários clubes no Brasil e de uma curta passagem pela Croácia, Rafa recebeu o convite do Viseu 2001 para fazer parte da equipa na atual temporada. "Sinto que a proposta do Viseu 2001 surgiu no momento certo. Arrisco-me a dizer que é o melhor momento da minha carreira. Não esperava que fosse assim, estão a acontecer coisas muito positivas e que me deixam muito feliz e concretizado", confidenciou o brasileiro.

A nível individual, a época está a começar de feição para o Rafa que soma oito golos em sete jogos, o que o torna no melhor marcador da equipa viseense. "Individualmente está a ser incrível. Os golos são uma consequência de muito trabalho e de todas as vezes em que me levantava às 6h da manhã para ir correr, independentemente de estar chuva ou sol. Mas tão importante como atingir os meus objetivos é ajudar a minha equipa a conquistar pontos. Espero que este meu rendimento continue até ao final da temporada", afirmou o atleta.

Se a nível individual as coisas estão bem encaminhadas, coletivamente a história do Viseu 2001 não é muito diferente. A equipa viseense está na terceira posição da Liga Placard - atrás apenas de Benfica e Sporting -, com 14 pontos fruto de quatro vitórias, dois empates e uma derrota. "Esta está a ser o melhor arranque de temporada de sempre do Viseu 2001. Mas este grupo merece que as coisas estejam a correr bem. As pessoas aqui receberam-me muito bem", explicou Rafa, salientando que está a ser uma "época incrível".

Questionado sobre os objetivos que tem para esta temporada, o pivô mostrou-se ambicioso. "A nossa equipa é muito boa, muito forte e queremos ficar nos oito primeiros lugares da Liga Placard e disputar a Taça da Liga também", admitiu o brasileiro.

Em Portugal há poucos meses e com vontade de correr atrás dos sonhos, o jogador falou sobre as ambições que tem na carreira. "O meu sonho é jogar na Seleção brasileira e espero que um dia isso aconteça, pelo menos estou consciente que estou a trabalhar para isso. Outro dos meus sonhos era jogar na Europa e felizmente já realizei com a chegada ao Viseu", confidenciou Rafa Stocker.

Numa altura em que a pandemia continua a ser o tema mais badalado, o brasileiro revelou o que lhe vai na alma face a uma eventual paragem das competições. "Temos medo que tudo pare, mas caso isso aconteça temos de perceber que é para o bem de todos e temos de respeitar isso. Mas espero que não, para nós conseguirmos continuar nesta fase boa", concluiu.

Passagem negativa pela Croácia

Em janeiro deste ano, o pivô Rafa Stocker teve uma curta passagem pela Croácia para representar o Gimka, em Zagreb. Mas a primeira experiência do atleta na Europa foi muito curta, com a adaptação a ser o grande problema. "Não me consegui adaptar ao país nem à língua. Percebi que ainda não era o momento certo para deixar o meu país. Na altura fiz apenas um jogo e decidi voltar para o Brasil, onde consegui ganhar mais experiência e me senti novamente em casa e feliz", confidenciou o atleta de 23 anos.

Vídeochamada atenua saudades

Tirando a curta passagem pela Croácia, Rafa Stocker está a viver a primeira experiência a sério na Europa. Apesar de já ter convivido com a distância quando estava no Brasil, sempre que mudava de clube, agora a realidade é outra. "Há seis anos que tenho estado sempre longe de casa, mas nunca estive tão distante, é complicado, mas estou a fazer aquilo que gosto e que me faz verdadeiramente feliz", começou por dizer o brasileiro.

Para além de estar longe de casa e dos pais, o pivô também tem de conviver com a saudade da filha Alice, de apenas quatro meses. "Vejo-a todos os dias por vídeochamada e isso ajuda. Saber que tenho uma filha para criar também é uma motivação para estar aqui", explicou Rafa, contando ainda que só pensa voltar ao Brasil "no final da temporada, devido à covid-19 e ao preço das viagens".

Golos de Rafa deram oito pontos

A temporada ainda está no começo, mas Rafa Stocker já fez algumas vitimas na Liga Placard. Em sete jogos disputados, o pivô da equipa liderada por Paulo Fernandes (na foto), marcou oito golos e em quatro jogos foi decisivo. Diante do Futsal Azeméis e do Candoso marcou os golos que garantiram o empate e consequentemente dois pontos. Já perante o Burinhosa, um hat trick valeu três pontos. E na quarta-feira, no desafio frente ao Portimonense, Rafa bisou e garantiu três valiosos pontos, que valeram a ascensão da equipa ao 3.º lugar.