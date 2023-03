Quinta dos Lombos faz história e vence Benfica pela primeira vez

A equipa orientada por Jorge Monteiro chegou ao intervalo a perder por três golos de diferença, mas operou a reviravolta no segundo tempo.

O Quinta dos Lombos recebeu e venceu o Benfica por 6-4, no encerramento da 17ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal.

Em Cascais, a formação da casa chegou ao intervalo a perder por 0-3, mas operou a reviravolta na etapa complementar, altura em que houve três expulsões (Jacaré, Kaká e Arthur foram admoestados com o cartão vermelho, depois de terem visto dois amarelos cada um).

Henrique Vicente, com um hat-trick, Kaká, com um bis, e Telmo Sousa apontaram os golos da equipa às ordens de Jorge Monteiro, enquanto Jacaré, por duas vezes, Ivan Chishkala e Bruno Cintra marcaram para o conjunto comandado por Pulpis.

Com este triunfo - o primeiro de sempre sobre os encarnados -, o Lombos permanece na quarta posição da tabela classificativa, somando agora 31 pontos. Por outro lado, o Benfica desperdiçou a oportunidade de apanhar o Braga no segundo lugar e segue com 38.