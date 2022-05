Tiaguinho vai continuar ao serviço da Quinta dos Lombos, da Liga Placard

A Quinta dos Lombos garantiu a renovação de contrato com Tiaguinho, ala de 23 anos que chegara, na temporada passada, ao emblema de Carcavelos, que disputa a Liga Placard. Esta época, o internacional português fez quatro golos em 31 jogos. No currículo conta, também, com passagens por Modicus, Braga/AAUM, Benfica e Cohaemato.