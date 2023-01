Pulpis, treinador do Benfica: "Espero que esta conquista sirva para nos acalmar"

Pulpis, treinador do Benfica

Declarações de Pulpis, treinador do Bemfica, depois do jogo com o Quinta dos Lombos, final da Taça da Liga de futsal, que os encarnados venceram por 3-0.

Sobre o jogo: "Entrámos muito bem no jogo marcando cedo, mas sabíamos que não podíamos deixar, depois, a partida em aberto. Conseguimos evitar isso muito bem. No início da segunda parte voltámos a ter grandes oportunidades para marcar, mas mérito, também, para o Quinta dos Lombos que, depois nos fizeram passar maus momentos. Acabámos por controlar a partida, e o que nos faltou foi "matar" mais cedo o resultado, porque tivemos muitas ocasiões para não ter de sofrer."

Vitória e calma: "Precisávamos desta vitória para continuar a acreditar no nosso trabalho e no processo. Houve alguns velhos fantasmas, em certos momentos do jogo, por causa de vitórias que nos tinham escapado nos últimos momentos, mas equipa respondeu bem. Espero que esta conquista sirva para nos acalmar e dar confiança nas nossas capacidades, porque temos uma grande equipa, que só precisa de se acostumar a vencer".