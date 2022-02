Pulpis, treinador do Benfica: "As imagens estão aí e é preciso ver o que se passou"

Treinador do Benfica teceu críticas à arbitragem no rescaldo da derrota com o Sporting, na final da Taça da Liga. Fernando Tavares, vice-presidente, também.

Críticas: "Há muitos fatores que influenciaram o jogo de hoje. As imagens estão aí e é preciso ver o que se passou. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, com Robinho no hospital, e demonstrámos muito caráter e personalidade. Vamos lutar contra tudo e todos. Se continuarmos assim, vamos conseguir títulos."

Declarações de Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica: "Tenho orgulho nesta equipa, um conjunto de guerreiros que luto contra tudo e contra todos. A equipa só não saiu de campo ao intervalo porque os jogadores pediram para lutar. O que se passou aqui foi uma autêntica vergonha, uma palhaçada. Uma equipa de arbitragem sem qualquer tipo de qualidade que desequilibrou o jogo a favor do Sporting, com um cartão vermelho ao Rocha. Vai ser muito difícil derrubar esta equipa, a não ser que haja outro roubo como aquele que se verificou aqui, com faltas que são perfeitamente inacreditáveis. É um dia de tristeza e de reflexão".