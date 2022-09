Pulpis orgulhoso, mas com um aviso: "Temos de terminar esta série"

Declarações do treinador do Benfica, no final da Supertaça, ganha pelo Sporting após grandes penalidades.

Reação à derrota: "Aconteceu o mesmo dos outros jogos anteriores. Precisamos de ganhar. Merecíamos mais no ano passado, mas temos de ganhar. Temos de terminar esta série. Estou orgulhoso dos meus jogadores. Temos de dar um pouco mais. Fomos superiores em muitos momentos. Falta-nos esse bocadinho. A ansiedade de não ganhar está a custar caro. Temos de exigir o máximo."

Mensagem para os jogadores: "Disse-lhes que estava orgulhoso deles. Temos de dar mais se queremos acabar com esta dinâmica. Sim ou sim."