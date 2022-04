Pulpis lança meias-finais com o Barcelona: "Creio que se vai decidir nos pequenos detalhes"

Encarnados disputam meias-finais da Liga dos Campeões na sexta-feira, às 19h

O treinador de futsal do Benfica, Pulipis, considerou esta quinta-feira que o duelo ante o Barcelona, nas meias-finais da Liga dos Campeões, vai ser "decidido nos pequenos detalhes" e "promete o melhor" da formação encarnada.

"A equipa [do Barcelona] tem muito talento, faz muitas coisas bem e é das poucas em Espanha que joga com guarda-redes avançado. Creio que vai ser um jogo equilibrado e que se vai decidir nos pequenos detalhes", perspetivou o técnico espanhol, na conferência de imprensa de lançamento da partida de sexta-feira, na Arena de Riga, Letónia.

Pulpis, que cumpre o primeiro ano à frente das águias, salientou que nesta fase da prova já não existem equipas fáceis e, assim sendo, prometeu um Benfica a dar o melhor.

"As equipas aqui presentes [na final four] são muito boas. Já não há equipas fáceis, calhou-nos umas das melhores, mas temos de jogar contra elas se queremos ganhar esta prova. Temos que dar o melhor de nós para ganhar amanhã [sexta-feira]", referiu.

Por fim, lembrou a razão que o levou a assumir o cargo de técnico dos encarnados: "O Benfica é umas das melhores equipas do mundo e era uma oportunidade que não poderia deixar passar."

Da parte do Barça, marcou presença na conferência o internacional português André Coelho, para falar num "jogo duro" e recordar as três épocas que passou no pavilhão da Luz.

"Vai ser um jogo muito duro. Eles têm uma grande equipa, teremos de estar no nosso máximo, ser competitivos e lutar por cada lance. Só assim é que podemos ganhar. Foram três anos muito bons na minha vida e será um jogo muito especial. Espero que eu saia a sorrir no final", anteviu o fixo.

O Benfica, que venceu a prova em 2009/10 e regressa à final four depois da última presença em 2015/16, vai defrontar na sexta-feira o Barcelona, que já venceu a competição por três vezes, enquanto o Sporting, detentor do troféu, vai jogar com os franceses do ACCS, de Ricardinho, na outra meia-final.

O jogo entre o Benfica e o Barcelona está agendado para as 19h (horas de Lisboa) de sexta-feira, na Arena de Riga, palco da competição.