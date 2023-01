Pulpis: "Foi muito mais do que o marcador possa transparecer"

Declarações de Pulpis após o Braga-Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, que os encarnados venceram por 6-1.

Sobre o jogo: "Foi um jogo complicado, muito mais do que o marcador possa transparecer. Fizemos uma boa partida, sabendo exatamente o que fazer para não deixar o adversário cómodo. Conseguimos pressionar, e não dar tempo para o Braga pensar o seu jogo. Marcamos o ritmo do encontro, e fizemos os nossos golos no momento certo."

Exagero: "Sinto que a partir do terceiro golo ficamos confortáveis no jogo, mas nunca deixámos o adversário jogar. Forçamos a que tomassem decisões difíceis e complicadas, mesmo correndo nós alguns riscos. O 6-1 é exagerado tendo em conta o que se passou, mas também reflete uma grande performance da nossa equipa. Estou contente, mas amanhã [domingo] há outra final que vai ser tanto, ou mais difícil, do que esta".