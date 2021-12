Pulpis e a goleada ao Uragan na Champions: "Uma coisa é o marcador, outra é o jogo em si..."

Pulpis, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Treinador do Benfica vincou, esta quinta-feira a satisfação pelo "controlo total" na primeira parte no jogo da ronda de elite, mas fez reparos ao volume ofensivo no segundo tempo

Dificuldades: "Não foi um jogo fácil. Uma coisa é o marcador, outra é o jogo em si. Sabíamos que era uma equipa de Liga dos Campeões, uma equipa ucraniana complicada e muito sólida, que nunca desiste do jogo e mantém o mesmo ritmo com qualidade."

Valor do adversário: "Sabíamos que era uma equipa boa e a vitória frente ao Levante foi mais um aviso. Tal como ontem [na quarta-feira], entrámos muito fortes no jogo. Tínhamo-lo preparado muito bem, estivemos sérios e concentrados e, na primeira parte, tivemos um controlo total e marcámos três golos."

Lamento: "Na segunda parte, podíamos ter feito muito mais. É certo que eles romperam a dinâmica de jogo com o 5x4, mas criamos poucas oportunidades. A nível tático, estivemos muito bem na partida. Este é o caminho e, no sábado, temos mais uma final."