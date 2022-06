Pulpis e a derrota com o Sporting: "No começo das segundas partes temos um problema..."

Declarações de Pulpis, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (5-4), partida relativa ao primeiro jogo da final do campeonato de futsal

Derrota: "Fizemos um grande jogo. É certo que no começo das segundas partes temos um problema, temos dificuldade em entrar no jogo. Aconteceu aqui em Alvalade na primeira volta, com o Barcelona... Temos de entrar de outra maneira, mas é certo que depois conseguimos reagir, levantámo-nos e acredito que merecíamos algo mais. Acredito que o Benfica está cada vez mais forte. Quando estivemos empatados ou com um golo de vantagem mandámos várias bolas ao poste, por isso também precisávamos que essas bolas entrassem".