Pulpis após segunda derrota com o Sporting: "Não perdemos a esperança"

Declarações de Pulpis, treinador encarnado, após o Benfica-Sporting (3-4 após prolongamento), segundo jogo da final do play-off da Liga Placard

Nova derrota: "É certo, hoje tivemos um problema. Sofremos três golos no nosso pior momento, é verdade, mas creio que até aí tivemos o controlo do jogo e depois praticamente em dois minutos sofremos três golos que são ridículos. Creio que hoje fomos muito penalizados por cada erro que cometíamos. Em muitos momentos do jogo fomos superiores, criámos muitas ocasiões. No começo do prolongamento criámos uma ou duas ocasiões de seguida para nos adiantarmos no marcador".

Resultado injusto? "Creio que merecemos muito mais do aquilo que temos recebido mas a verdade é que não temos ganhado. Estes jogadores merecem muito mais, o sacrifício físico que fizemos hoje foi incrível, hoje não tivemos o Jacaré, na primeira jogada da partida perdemos o Nílson [Miguel] e ainda assim fomos capazes de competir contra o Sporting. Sinto muito pelos adeptos porque mereciam esta vitória mas saio daqui contente com os meus jogadores, deram tudo e mesmo que tenham cometido erros que não se podem cometer a este nível, tendo em conta as baixas, estão de parabéns".

O título ainda é possível? "Acredito sempre. Está difícil, não vou mentir, mas não perdemos a esperança. Somos o Benfica, o que não podemos fazer é passear no próximo jogo em Alvalade, vamos tentar ganhar, por nós não fica assim".