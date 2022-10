Pulpis após o Benfica-Sporting: "Hoje vou embora chateado"

Declarações do treinador encarnado, Pulpis, após o jogo Benfica-Sporting (1-1), a contar para a segunda jornada do campeonato de futsal

Cinco faltas com 12 minutos por se jogar: "Foi uma situação muito complicada. Faltava muito tempo e fez baixar um pouco a nossa agressividade. Estivemos bastante bem. Excetuando os primeiros oito minutos do jogo, nos quais estávamos um pouco nervosos e custou-nos muito construir, à medida que fomos assentando, controlámos a partida."

Sobre o jogo: "Não vou contente com o resultado. Todos os jogos entre Benfica e Sporting são muito equilibrados e definem-se por pequenos detalhes, mas hoje vou chateado. Nos pequenos detalhes fomos melhores, mas houve muitas situações que temos de aproveitar. As situações mais claras foram nossas. Controlámos muito bem o jogo do Sporting hoje."

Insatisfeito: "Não podemos estar contentes hoje, pois queremos ganhar sempre. Não queremos ser uma equipa que se conforma com o empate. Queremos ganhar a todos, incluindo o Sporting. Estamos com boa atitude dentro de pista. Mostrámos uma identidade e é o que estamos a criar. Estamos no processo. Temos uma equipa com capacidade de crescimento mito grande. É o que me dá mais tranquilidade para o futuro. Temos de continuar a trabalhar e seguir com a mesma atitude".

