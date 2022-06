Pulpis: "A pressão e o tema dos vermelhos são situações que temos de saber gerir"

Declarações do treinador encarnado, Pulpis, abordando o primeiro Sporting-Benfica da final do play off da Liga Placard

Mais igualados: "Penso que vimos nos últimos jogos que tivemos com eles que estamos cada vez mais igualados. Nos últimos dois jogos ganhámos um na Luz, por 3-2, dominámos, e a partida da Taça de Portugal foi muito igualada, tivemos hipótese de ganhar. Espero que os jogos da final tenham a mesma dinâmica e sejam decididos nos detalhes. A pressão e o tema dos cartões vermelhos são situações que temos de saber gerir bem. Temos hipóteses de conseguir algo positivo".

Muitos jogos: "Foi um ano muito difícil para todas as equipas, quer ao nível de clubes como de seleções, foram muitos jogos. Dentro do difícil que foi o ano, estamos bem. Creio que mostrámos, sobretudo na segunda parte da competição, que estamos sólidos. Estamos num bom momento. Os resultados nas meias-finais da Liga Placard foram aproximados, mas fizemos dois jogos sólidos. Na defesa conseguimos impossibilitar golos, no ataque criámos muito, faltou-nos, talvez, algum acerto. A equipa está bem, temos todo o plantel preparado. Estamos no momento da verdade".

Apoio: "Para nós, os adeptos são a razão de estarmos aqui. Tanto em Alvalade como aqui na Luz, sabemos que vão estar connosco. Lá, será muito importante para conseguirmos a vitória que precisamos de trazer para sermos campeões. Vamos ver se conseguimos já neste sábado".

Declarações à comunicação do Benfica