PSP confirma desacatos entre adeptos do Benfica e do Sporting após jogo de futsal

Não houve registo de detidos nem ninguém ficou ferido. Desacatos aconteceram na Estrada da Luz, na zona das Laranjeiras, em Lisboa.

Depois do segundo jogo da final do campeonato nacional de futsal entre Benfica e Sporting, adeptos das duas equipas envolveram-se em confrontos na Estrada da Luz, na zona das Laranjeiras, em Lisboa. Os desacatos terão começado quando um grupo de adeptos provocou danos num veículo, adiantou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa ao Porto Canal.

De seguida, terá chegado ao local outra viatura com adeptos do clube rival e os confrontos começaram, com agressões físicas e arremesso de pedras e tochas.

Não houve identificação de nenhum indivíduo e não há registo de detidos ou feridos.