Presidente da FPF está em Amesterdão para assistir ao Portugal-Espanha

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, está em Amesterdão, nos Países Baixos, para assistir ao jogo das meias-finais do Europeu'2022 de futsal entre Portugal e Espanha, às 19h00 desta sexta-feira.

De acordo com uma nota no sítio oficial do órgão federativo, o dirigente almoçou com a comitiva e "desejou boa sorte à equipa das quinas, que vai tentar marcar presença pela terceira vez numa final de um campeonato da Europa", depois de 2010 e de 2018.

Em 2010, na Hungria, Portugal saiu derrotado da final precisamente frente ao conjunto espanhol, por 4-2, mas vingou-se na última edição da prova continental, em 2018, na Eslovénia, ao vencer a La Roja por 3-2, após prolongamento, detendo agora o título.

O duelo ibérico realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), após o jogo "escaldante" entre Ucrânia e Rússia, países em clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países.

A Espanha é recordista de troféus da competição continental, com sete em 11 edições - 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016 -, nunca tendo ficado abaixo do terceiro lugar, enquanto Portugal detém os inéditos títulos europeu e mundial (2018 e 2021).