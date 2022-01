"Prémios Futsal Planet? Excelente, mas não me sinto melhor do que ninguém", diz Braz

Selecionador nacional, eleito o melhor do Mundo em 2021, a par de três jogadores compatriotas, reconheceu o valor da distinção, contudo sem embandeirar em arco, ao realçar a tarefa a cumprir em Amesterdão

Prémios Futsal Planet: "É um excelente reconhecimento para Portugal. Nunca me sinto melhor do que ninguém. Há trabalho para ser feito. Há coisas novas para criar, para inovar, para andarmos em frente. Tenho orgulho no futsal português, não me sinto melhor do que ninguém, há muito para fazer neste Campeonato da Europa."