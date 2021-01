Positivo à covid-19, treinador do Futsal Azeméis critica continuidade do campeonato

Ricardo Canavarro expos publicamente o atual estado de saúde e condenou a forma como tem sido encarado o decurso da competição em contexto pandémico. Equipa oliveirense está sem treinar há quatro dias

Ricardo Canavarro, treinador do Futsal Azeméis, revelou, este domingo, que está infetado, assim como a família, pelo novo coronavírus e, por esse motivo, teceu críticas à continuidade do campeonato face à gestão do impacto da pandemia feita pelos responsáveis.

"Chegou a covid-19... Estou de cama há quatro dias. Os três primeiros foram horríveis, hoje sinto-me melhor. Mas o meu pensamento é que, por causa de uma modalidade que tanto amo, infetei os meus aqui em casa. É horrível termos o sentimento de culpa e principalmente pelos nossos filhos", começou por escrever Ricardo Tavares, na página pessoal de Facebook.

Ricardo Canavarro assumiu, por isso, que "se não fosse o compromisso que tenho com clube e atletas, enquanto esta maldita doença não acabasse, eu desistia das minhas funções" de treinador do Futsal Azeméis, antes de fazer reparos sobre o nível de controlo sanitário feito sobre os vários intervenientes da I Liga.

"Estamos numa modalidade, que foi equiparada a profissional, sem qualquer tipo de condições. Os testes são quase nulos aos jogadores, treinadores e dirigentes são carne para canhão. O que interessa é acabar o campeonato, mesmo que custem vidas", criticou o técnico da formação oliveirense, aludindo à suspensão da competição.

Por fim, Ricardo Canavarro colocou a pairar no ar que alguém, sem fazer qualquer especificação, duvidou do atual estado de infeção pelo novo coronavírus. "No fim de tudo, ainda há "seres humanos" que questionam e/ou incriminam se estamos efetivamente infetados. Não vale tudo", expôs o treinador de 44 anos.

Na passada quinta-feira, o Futsal Azeméis anunciara que a "atividade da equipa sénior masculina está suspensa" devido a "um caso positivo à covid-19 no plantel sénior", cuja identidade não foi revelada, o que motivou o pedido de adiamento, entretanto aceite, do jogo com o Portimonense.

O próximo desafio do Futsal Azeméis na I Liga, referente à 20.ª jornada, está agendado para o próximo dia 6 de fevereiro (sábado), frente ao Belenenses. Canavarro não deverá orientar a equipa oliveirense.