Portugal volta a levar a melhor sobre a Itália em Vila do Conde

Foi já dentro do último minuto do encontro que surgiu o golo da vitória da equipa das Quinas, campeã mundial e bicampeã europeia.

A Seleção Nacional de futsal bateu, este domingo, a Itália por 1-0, no segundo de dois jogos de preparação entre as duas formações (no primeiro, disputado na passada sexta-feira, a turma de Jorge Braz tinha vencido por 3-0).

Com a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nas bancadas do Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, que voltou a ter lotação esgotada, a primeira oportunidade de golo foi para os transalpinos e saiu do pé direito de Alex Merlim, ala do Sporting, que, aos cinco minutos, na cobrança de um livre direto, acertou no travessão.

Portugal, campeão mundial e bicampeão europeu, reagiu, criou várias situações para se colocar em vantagem e, nos derradeiros instantes do desafio, já depois de Bruno Coelho ter desperdiçado um penálti (31"), André Coelho, jogador do Barcelona, ofereceu o triunfo ao conjunto luso, numa altura em que a congénere italiana jogava em 5x4, isto é, com o guarda-redes avançado.