Portugal vence Macedónia do Norte na preparação para o Europeu

A seleção portuguesa volta a defrontar a Macedónia do Norte, na sexta-feira

A seleção portuguesa de futsal venceu a Macedónia do Norte, por 3-1, em Rio Maior, no penúltimo jogo de preparação para o campeonato da Europa que dominou e falhou na finalização.

Portugal, campeão do mundo e da Europa, superiorizou-se durante todo o jogo à seleção balcânica, mas só conseguiu chegar à vantagem perto do intervalo, com um golo de André Coelho, permitindo a igualdade no reatamento, a Ramadani, e só assegurou o triunfo nos últimos 10 minutos, com golos de Erick Mendonça e João Matos.

A seleção portuguesa volta a defrontar a Macedónia do Norte, na sexta-feira, novamente em Rio Maior, a partir das 18:45, no último jogo de preparação antes da fase final do campeonato da Europa.

A equipa das quinas"inicia a defesa do título continental conquistado em 2018 frente à Sérvia, na quarta-feira, no primeiro jogo do Grupo A, no qual vai defrontar ainda os anfitriões dos Países Baixos, no dia 23, e a Ucrânia, no dia 28.

Jogo realizado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal - Macedónia do Norte, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Coelho, 19 minutos.

1-1, Jakup Ramadani, 21.

2-1, Erick Mendonça, 30.

3-1, João Matos, 40.

Equipas:

- Portugal: Edu Sousa, Erick Mendonça, João Matos, Bruno Coelho e Pany Varela. Jogaram ainda: André Coelho, Fábio Cecílio, Zicky, Tiago Brito, Tomás Paçó, Pauleta, Miguel Ângelo, Afonso Jesus e André Sousa.

Treinador: Jorge Braz.

- Macedónia do Norte: Antonio Petrovski, Ivan Krstevsi, Jakup Ramadani, Dragan Patrovikj e Arsovski Gjokica-Djo. Jogaram ainda: Taulant Ismaili, Zoran Leveski, Ismet Ceka, Darko Rangotov e Ferid Agushi.

Treinador: Miroslav Todorovski.

Árbitros: Miguel Castilho (AF Lisboa) e Filipe Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 150 espetadores.