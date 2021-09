Portugal vence e está mais perto dos "oitavos" do Mundial de futsal

Apuramento da equipa das Quinas como uma dos duas melhores classificadas do grupo C está dependente do futuro resultado da concorrente Tailândia

Em busca de prosseguir em direção à fase eliminatória do Campeonato do Mundo, Portugal deu mais um importante passo ao bater, sem dificuldade por aí além, as inferiores Ilhas Salomão, por 7-0, em jogo da segunda jornada do Grupo C.

A Seleção Nacional, comandada por Jorge Braz que se tornou o selecionador com mais jogos (154) ao comando luso, alterou o marcador por Fábio Cecílio, Ricardinho, André Coelho (bis), Sia (p.b.) Erick e Pany Varela, os quatro últimos na segunda parte.

Com seis pontos, Portugal pode, em breve, ficar automaticamente apurado para os oitavos de final do Mundial caso Marrocos, a partir das 18 horas, leve de vencida - ou empate ante - a Tailândia, em mais um jogo da segunda ronda do Grupo C.