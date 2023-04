Portugal triunfa frente à Itália num encontro com quatro estreias

Em Vila do Conde, Kutchy, Diogo Santos, Rúben Teixeira e Carlos Monteiro, que marcou, somaram a primeira internacionalização A. Já Bruno Coelho atingiu os 150 jogos.

A Seleção Nacional de futsal bateu a Itália por 3-0, no primeiro de dois jogos de preparação entre as duas formações (o próximo disputa-se este domingo, dia 16, a partir das 20 horas).

Com a presença dos antigos internacionais Ricardinho e Vítor Hugo e dos futebolistas e irmãos Ricardo Horta e André Horta nas bancadas do Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, que teve lotação esgotada, Portugal abriu o ativo logo aos três minutos, com Tiago Brito a alcançar o 30º golo da conta pessoal pela principal equipa das Quinas, após assistência de André Coelho. A turma transalpina respondeu por Alex Merlim, ala do Sporting, que testou os reflexos do guardião Edu Sousa por duas vezes (5" e 11"). Do lado luso, Afonso Jesus (7") e Pany Varela (19") tentaram dilatar a vantagem, mas Jurij Bellobuono levou a melhor em ambas as situações.

Na segunda parte, à passagem dos 21", o conjunto às ordens de Jorge Braz chegou ao segundo: Zicky fez uma maldade a Alex Merlim e Carlos Monteiro, que somou a sua primeira internacionalização A, tal como Kutchy, Diogo Santos e Rúben Teixeira, fuzilou de pé esquerdo.

Dez minutos depois, Pany Varela recebeu de Hugo Neves e, através de um remate indefensável, assinou o terceiro dos campeões mundiais e bicampeões europeus, fechando a contagem.

Nota ainda para Bruno Coelho, que atingiu as 150 partidas com o escudo das Quinas.

Ficha de jogo:

Portugal - 3

Itália - 0

Pavilhão de Desportos de Vila do Conde

Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto) e Eduardo Coelho (AF Aveiro)

Portugal - Edu Sousa; André Coelho, Tiago Brito, Bruno Coelho e Zicky

Suplentes: André Correia, Diogo Santos, Afonso Jesus, Carlos Monteiro, Hugo Neves, Erick Mendonça, Kutchy, Pany Varela, Rúben Teixeira e Gonçalo Sobral

Treinador: Jorge Braz

Itália - Jurij Bellobuono; Carmelo Musumeci, Alex Merlim, Gabriel Motta e Cristopher Cutrupi

Suplentes: Sebastiano Tornatore, Gennaro Galletto, Lorenzo Etzi, Gabriel Pazetti, Antonino Isgró, Francesco Liberti, Enrico Donin, Nicola Cutrignelli, Marcelinho e Samuele Yaghoubian

Treinador: Massimiliano Bellarte

Golos: Tiago Brito (3"), Carlos Monteiro (21") e Pany Varela (31")