Portugal prepara particular com o Japão: "Sabemos que vai ser um excelente teste"

Portugal, que está a estagiar em Rio Maior, na preparação para o Mundial, que decorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia, defronta na quarta-feira o Japão, naquele será o primeiro de sete testes.

O treinador-adjunto da seleção portuguesa de futsal, José Luís Mendes, afirmou que o particular de quarta-feira com o Japão "será de exigência elevadíssima", mas o objetivo principal é chegar ao Mundial2021 na "melhor forma possível".

"Não estamos muito preocupados com aquilo que o Japão joga ou que vai jogar. Sabemos que vai ser um excelente teste, de um grau de exigência elevadíssimo, mas o nosso foco é a nossa preparação, o nosso processo e aquilo que queremos melhorar para chegarmos a setembro num excelente momento de forma desportiva", afirmou José Luís Mendes, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal, que está a estagiar em Rio Maior, na preparação para o Mundial, que decorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia, defronta na quarta-feira o Japão, naquele será o primeiro de sete testes, seguindo-se Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

"Estamos numa fase ainda algo inicial, após uma semana e meia de treinos, e vamos procurar por já em prática algumas das coisas que treinámos, com um objetivo claro de disputarmos o jogo e ganhar. Isso faz sempre parte do nosso ADN. Sobretudo, queremos recolher alguns indicadores para nos ajudarem em futuras programações para as semanas que ainda nos faltam de preparação", disse.

Por seu lado, o ala Pauleta, um dos 16 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz, afirmou que o estágio "tem sido positivo" e que os próximos particulares serão importantes para avaliar "o trabalho que tem sido desenvolvido".

"Tem havido algum cansaço, o que é normal porque estamos na pré-época. No início tem de ser duro, para alcançarmos os objetivos que temos pela frente", disse o jogador de 27 anos, que representa o Sporting

No próximo Campeonato do Mundo, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.