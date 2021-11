Portugal prepara Campeonato da Europa com particulares frente à Espanha

Redação com Lusa

Duplo embate, que serve de preparação para as duas seleções antes do começo do Euro'2022, vão realizar-se em Ricón de la Victoria, em Málaga

A Seleção Nacional de futsal, campeão mundial e europeia em título, vai defrontar a Espanha em 18 e 19 de dezembro, em Málaga, em jogos de caráter particular, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os dois jogos, que servem de preparação das duas seleções para o Euro2022, vão realizar-se em Ricón de la Victoria, Málaga, no Pavilhão Desportivo Municipal Rubén Ruzafa, e têm início a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

No Europeu, que se realiza entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro nos Países Baixos, Portugal defende o título conquistado em 2018, o seu primeiro grande troféu na modalidade, antes de conquistar já este ano o título mundial.

No próximo Europeu, a seleção orientada por Jorge Braz integra o grupo A da competição, no qual tem como adversárias na fase de grupos as seleções da Sérvia (19 de janeiro), Países Baixos (23 de janeiro) e Ucrânia (28 de janeiro).

A Espanha, duas vezes campeã mundial (2000 e 2004) e por sete ocasiões campeã europeia (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016), integra no Europeu o grupo D, com Geórgia, Azerbaijão e Bósnia Herzegovina.