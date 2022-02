Portugal pode sagrar-se bicampeão europeu de futsal e coroar ciclo triunfal

Final com a Rússia tem início às 16h30 deste domingo.

A seleção portuguesa de futsal pode sagrar-se este domingo bicampeã europeia e coroar um ciclo triunfal na modalidade, na qual também detém o título mundial, tendo para isso de superar a Rússia na final do Europeu de 2022.

Pela terceira vez no encontro decisivo do torneio, que terá início às 17:30 locais (16:30 em Portugal continental), na Ziggo Dome, em Amesterdão, Portugal enfrenta um conjunto russo que também sabe o que é vencer a competição, que conquistou no longínquo ano de 1999.

A equipa das quinas chega à final após um percurso 100% vitorioso nas cinco partidas realizadas, vencendo a Sérvia (4-2), os Países Baixos (4-1) e a Ucrânia (1-0) no Grupo A e eliminando a Finlândia (3-2), nos quartos de final, e a Espanha (3-2), nas meias-finais.

Já a Rússia, que conta com os benfiquistas Ivan Chishkala e Robinho, também segue invicta, com o melhor ataque (22 golos) e a melhor defesa (cinco tentos): venceu a Eslováquia (7-1), a Croácia (4-0) e a Polónia (5-1) no Grupo C, derrotando a Geórgia (3-1) e a Ucrânia (3-2) nos "quartos" e "meias", respetivamente.

No historial da prova, Portugal já disputou a final em duas ocasiões, ambas perante a Espanha: na primeira vez, em 2010, a "la roja" levou a melhor, por 4-2, mas a formação liderada pelo selecionador Jorge Braz "vingou-se" em 2018, por 3-2, após tempo extra.

Por outro lado, a Rússia soma já cinco finais perdidas, contra a Espanha, em 1996 (5-3), 2005 (2-1), 2012 (3-1) e 2016 (7-3), e contra a Itália, em 2014 (3-1), tendo conseguido a conquista também contra os castelhanos, em 1999 (3-3, 4-2 nas grandes penalidades).

O confronto direto entre as duas seleções pauta-se pelo equilíbrio nos 13 encontros já disputados, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas de Portugal, sendo o último nas "meias" do Europeu'2018, com triunfo luso (3-2) rumo à conquista do troféu.

Os dois conjuntos também se defrontaram nos jogos de atribuição do terceiro e quarto lugares do Europeu'2007 (vitória russa por 3-2) e do Mundial'2000 (triunfo dos lusos por 4-2), para além de duelos no Europeu'2014 (igualdade 4-4), no Grande Prémio 2010 (2-1 para Portugal) e no Europeu'1999 (3-1 para a Rússia), a contar para a fase de grupos.

Antes da final, Ucrânia e Espanha lutam pela medalha de bronze, num encontro com início às 14:30 locais (13:30 em Portugal continental), no mesmo pavilhão da capital neerlandesa.