Portugal perde primeiro dos dois jogos de preparação com Espanha

A formação portuguesa, orientada por Jorge Braz e que domingo volta a jogar em Málaga, soma apenas três triunfos diante da formação espanhola que ostenta no seu currículo sete campeonatos da Europa e dois campeonatos do Mundo.

A seleção portuguesa de futsal perdeu este sábado, 4-3, com a Espanha, em Málaga, ao sofrer um golo a 14 segundo do apito final, no primeiro dos dois jogos de preparação para a participação no Euro'2022.

Portugal, campeão europeu e mundial em título, recuperou na segunda parte de uma desvantagem de 3-1 ao intervalo, para 3-3, mas contra a corrente do jogo a Espanha marcou o 4-3 a 14 segundos do fim e sentenciou o jogo.

As duas seleções iniciaram o encontro com muita intensidade e velocidade, na procura da baliza adversária, e na sequência desta postura ofensiva a Espanha chegou à vantagem com um golo de Sergio Lozano (1-0), aos três minutos.

A seleção portuguesa reagiu bem à desvantagem, criando situações de perigo por Erick, na resposta imediata ao golo sofrido, Mário Freitas, aos cinco minutos, e Miguel Ângelo, aos nove, mas não conseguiu desviar do guarda-redes Dídac para o empate.

O guardião português Edu, aos 10 minutos, travou uma boa jogada da seleção espanhola, finalizada por Chino, e aos 11, numa boa jogada de entendimento entre Miguel Ângelo e Zicky o perigo voltou a rondar a zona defensiva de Espanha.

Aos 15 minutos, Bruno Coelho, após excelente trabalho individual, assistiu Afonso para o golo do empate (1-1), mas a Espanha voltou ao comando do marcador por Chino (2-1), aos 18 minutos, e dilatou a vantagem por Raúl Gomez (3-1), a 12 segundos do intervalo.

Melhor na segunda parte, Portugal reduziu a desvantagem com um remate potente de Tiago Brito (3-2), aos 22 minutos, após defesa de Chemi a remate de Mário Freitas, e aos 28 minutos Zicky rodou e rematou para o empate a 3-3.

A seleção portuguesa puxou dos galões de campeã europeia e mundial e dispôs, em seguida, de várias situações de perigo junto à baliza de Espanha, por Cardinal, aos 34 minutos, Afonso, aos 35, Fábio Cecílio e Bruno Coelho, aos 37.

No último minuto, Cardinal tentou alvejar a baliza contrária, mas sem sucesso, e a 14 segundos do final, contra a corrente do jogo, Lozano rematou cruzado para o triunfo espanhol. Tiago Brito ainda acertou no poste, mas não evitou a derrota.

A formação portuguesa, orientada por Jorge Braz e que domingo volta a jogar em Málaga, soma apenas três triunfos diante da formação espanhola que ostenta no seu currículo sete campeonatos da Europa e dois campeonatos do Mundo.