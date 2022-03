Portugal perde com Espanha na preparação para o Europeu sub-19 de futsal

As duas seleções voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 18h00, no segundo jogo de preparação

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 perdeu frente à congénere de Espanha, por 4-1, no primeiro de dois jogos de preparação para a fase de apuramento para o Europeu da categoria.

No entanto, a seleção lusa foi a primeira a marcar, logo aos três minutos, por Lúcio Rocha, com um remate forte com o pé direito, que não deu hipóteses de defesa ao guardião espanhol.

Este golo teve um efeito galvanizador na equipa, que atravessou a sua melhor fase na partida ao somar várias jogadas de perigo para a baliza espanhola, com Furtado e Rúben Teixeira, aos 15 e 16 minutos, à beira do segundo golo, com o último a enviar a bola ao poste.

A Espanha foi equilibrando o jogo e, aos 18 minutos, Juan José Moreno restabeleceu o empate, após uma jogada de bola parada, e um minuto depois deu a volta ao resultado, por Nicolas Marrón.

Na segunda parte, os espanhóis chegaram cedo ao terceiro golo, aos 23 minutos, por Joan Miguel Piris, motivando uma reação da seleção portuguesa, com Carlos Monteiro, por duas vezes, e Lúcio Rocha perto de bater o guarda-redes espanhol.

A Espanha acabou por aproveitar o balanceamento ofensivo da seleção portuguesa, que teve de arriscar para tentar chegar ao segundo golo, para voltar a marcar, aos 39 minutos, por Adrián Tapias, fechando o resultado final.

As duas seleções voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 18:00, no segundo jogo de preparação que antecede a qualificação para o Europeu de sub-19, que decorrerá entre 17 e 20 de março, e no qual Portugal irá defrontar a República Checa, o Chipre e a Grécia, no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde.