Portugal perde com Espanha na preparação para Euro'2023

Seleção feminina de futsal perde com Espanha na preparação para Euro'2023

A seleção portuguesa feminina de futsal perdeu 2-0 com a Espanha, no primeiro de dois jogos de preparação entre as duas equipas com vista à fase de apuramento para o próximo Euro'2023, que arranca em fevereiro.

Neste reencontro com as campeãs da Europa, após a final do último Europeu, a seleção lusa entrou forte no jogo, mas as suas ofensivas esbarraram nos bons reflexos da guarda-redes espanhola Silvia e o nulo manteve-se até ao intervalo.

Na segunda parte, a Espanha chegou ao golo através de Vane Sotelo, com um remate de meia distância, a reação de Portugal foi imediata e proporcionou algumas oportunidades de golo, mas seriam as espanholas a voltar a marcar, num rápido contra-ataque por Ale de Paz.

As duas seleções reencontram-se no sábado, à mesma hora (18:00), no segundo jogo de preparação para a fase de apuramento para o Euro'2023, que se inicia na próxima semana, em Fafe, frente às congéneres da Bielorrússia, em 20 de outubro (20:00), da Eslovénia, em 21 (21h00), e da Itália, em 23 (21h00), procurando garantir, pela terceira vez consecutiva, o apuramento para a fase final.