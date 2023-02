Portugal perde com a Espanha em jogo de preparação de sub-17

Redação com Lusa

Seleção portuguesa de futsal de sub-17 perde jogo de preparação com Espanha.

A seleção portuguesa de futsal de sub-17 perdeu, esta terça-feira, com a Espanha, por 4-1, no primeiro de dois jogos de preparação diante dos espanhóis, em Madrid, com o próximo confronto agendado para quarta-feira.

Num encontro bem disputado, Espanha conseguiu chegar à vantagem na reta final do primeiro tempo, com Daniel Martínez a inaugurar o marcador aos 17 minutos, e David Fernández aumentou a contagem no recomeço da partida, aos 22.

David Paulino, de penálti, reduziu para Portugal, aos 30, mas Pau Ramos, aos 34, e Romero, aos 37, fixaram o resultado final e deram a vitória aos espanhóis.

"Apesar do resultado, foi um jogo equilibrado. Os miúdos mostraram andamento até bastante positivo, tendo em conta que foi a primeira experiência internacional a este nível, frente a Espanha. Eles terão outras oportunidades para se mostrarem e corrigirem erros. Certamente vão aprender com este jogo, para não repetirem determinados erro. Amanhã [quarta-feira] há novo jogo e podemos melhorar alguns aspetos", sublinhou o selecionador Emídio Rodrigues, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

As duas seleções ibéricas voltam a defrontar-se na quarta-feira, em Madrid, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa).