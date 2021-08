Portugal goleou Costa Rica em jogo de preparação para o Mundial

Portugal venceu com naturalidade frente ao campeão da CONCACAF

A seleção portuguesa de futsal goleou a Costa Rica por 5-0, em Viseu, no quinto jogo de preparação para o campeonato do mundo de 2021, a disputar na Lituânia.

Relacionados

André Coelho (cinco minutos), Bruno Coelho (13), Pauleta (16), Afonso (25) e Tiago Brito (38) marcaram para a seleção das "quinas", no jogo 150 de Jorge Braz como selecionador. Antes do encontro, o técnico recebeu uma camisola a assinalar esse feito, pelas mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Portugal venceu com naturalidade frente ao campeão da CONCACAF, mas que foi incapaz de discutir o jogo e o resultado frente a uma equipa das "quinas", defensivamente mais assertiva que nos anteriores encontros e muito eficaz na finalização.

Depois de Fábio Cecílio, aos dois minutos, e Bruno Coelho, aos três, terem ameaçado a baliza da Costa Rica com remates fortes, aos cinco, André Coelho não desperdiçou e num remate de primeira, forte e colocado, adiantou Portugal no marcador.

Perante uma tímida reação dos costarriquenhos, Portugal chegou ao segundo golo aos 13 minutos, com Bruno Coelho a finalizar uma combinação ao primeiro toque com Ricardinho.

A Costa Rica arriscou, com situações ofensivas de cinco para quatro, mas sem criar grandes problemas à defesa portuguesa, que aproveitou uma perda de bola dos adversários para fazer o 3-0, aos 16 minutos, com uma finalização de Pauleta a passe de Fábio Cecílio.

Na segunda parte, o jogo manteve o mesmo cariz e foi com naturalidade que Portugal dilatou o marcador. O 4-0 chegou aos 25 minutos, com Afonso a finalizar após assistência de Ricardinho.

Portugal fechou o resultado em 5-0 aos 38 minutos, com Tiago Brito a finalizar uma transição rápida e a após assistência de Zicky.

Portugal volta a jogar em Viseu, na sexta-feira e no próximo domingo, frente ao Paraguai, mais uma seleção que vai marcar presença no Mundial de 2021, que vai ser disputado entre 12 de setembro e 03 de outubro, na Lituânia.

Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.

Portugal - Costa Rica, 5-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, André Coelho, cinco minutos.

2-0, Bruno Coelho, 13.

3-0, Pauleta, 16.

4-0, Afonso, 25.

5-0, Tiago Brito, 38.

Sob arbitragem de Eduardo Coelho e Cristiano Santos (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Vítor Hugo, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda: Bebé, Edu, Tomás Paçô, Afonso, Miguel Ângelo, André Coelho, Zicky, Erick Mendonça, Pany Varela, Tiago Brito e Pauleta.

Treinador: Jorge Braz.

- Costa Rica: César Vargas, José Guevara, Jean Salas, Victor Fonseca e Minor Cabalceta. Jogaram ainda: Diego Vargas, Gilberto Garro, Juan Cordero, Militon Tijerino, Jairo Toruño, Álvaro Santamaria e Pablo Rodriguez.

Treinador: Carlos Quiros.

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: 262 espectadores.